موظفون يغلقون مبنى صحة النجف وزملاؤهم في ذي قار يتظاهرون لإقالة مسؤول (صور)

شفق نيوز/ اغلق العشرات من موظفي دائرة صحة النجف، اليوم الأحد، مبنى دائرتهم احتجاجا على قرار مدير عام الصحة الأخير.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من موظفي دائرة صحة النجف اغلقوا مبنى الدائرة اليوم احتجاجا على قرار حجب مخصصاتهم ورواتبهم بسبب الضائقة المالية، كما تقول دائرة الصحة. على الجانب الآخر، تظاهر العشرات امام مبنى دائرة صحة ذي قار للمطالبة بإقالة مدير عام صحة المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الموظفين في دائرة صحة ذي قار تظاهروا امام مبنى الدائرة للمطالبة بإقالة مدير عام صحة ذي قار، سعدي الماجد، من منصبه، احتجاجا على قرارات التمييز الاخيرة التي صدرت من قبله بين الاختصاصات في الدائرة والغاء اوامر النقل الاجباري وتوفير احتياجات المؤسسات الصحية.

واضاف، ان الموظفين المحتجين دعوا لتوفير الاحتياجات من الادوية وصرف الاعاشة للمنتسبين والادوية لمركز القلب.

وفي واسط، تظاهر العشرات من خريجي الكليات التربوية و الساندة من غير المحاضرين مطالبين بالتعيين وادراجهم كعقود وزارية في الموازنة.