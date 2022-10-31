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موظفون يشكون مصرف الرافدين لدى السوداني وطيف سامي

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-31T07:21:59+0000
موظفون يشكون مصرف الرافدين لدى السوداني وطيف سامي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بأن مصرف الرافدين رفض إعادة العمل بالتقديم الالكتروني على السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الرافدين يرفض إلغاء شرط الكفيل للسلف ويفضل الاستمرار بالتقديم اليدوي الذي ولد استياء من الروتين والفساد المستشري وتعقيب المعاملات".

موظفون حكوميون ومتقاعدون، فضلاً عن منتسبي الأجهزة الامنية، طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، وأعضاء مجلس النواب بالتدخل المباشر للضغط على مصرف الرافدين وإعادة العمل بالتقديم الالكتروني على السلف وإلغاء شرط الكفيل.

واكدوا في مناشدة لهم، عبر شفق نيوز، أن "مصرف الرافدين يعتمد حاليا على العمل اليدوي، وان هذه الطريقة التقليدية الروتينية المعقدة تسببت بتأخر انجاز معاملات منح السلفة لفترة طويلة قد تصل الى خمسة اشهر.

واشاروا الى ان "ذلك فتح باب الاستغلال امام المعقبين وضعاف النفوس والفاسدين لأخذ الرشاوى والمعقبين من اجل اتمام المعاملة في فروع المصرف".

ولفتوا إلى أن "المصرف كان سابقا يعتمد على التقديم الالكتروني في منح السلف وقام بالغائه بأعذار غير مقبولة وهو يتهرب الآن من إرجاع التقديم الالكتروني" وفق قولهم.

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