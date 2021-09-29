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موظفون يستولون على عشرات الصكوك من مصرف حكومي عراقي

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-29T09:52:53+0000
موظفون يستولون على عشرات الصكوك من مصرف حكومي عراقي

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة، يوم الاربعاء، باستيلاء مسؤولين على عشرات الصكوك من احد المصارف لمصالحهم الشخصية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت أربع عمليَّات ضبطٍ بحقِّ مُتَّهمين في عددٍ من الدوائر الحكوميَّة في الديوانيَّة؛ لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ صكوكٍ وتسلُّم رشى وسرقة مُنتجاتٍ نفطيَّةٍ".

وأفادت الدائرة، في معرض حديثها عن تلك العمليَّات، بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق القادسيَّة الذي انتقل إلى أحد المصارف الحكوميَّة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط (47) صكاً أصلياً، تمَّ الاستيلاء عليها من قبل بعض المُوظَّفين لمصلحتهم الشخصيَّـة".

وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن، في عمليَّـتين مُنفصلتين في هيئة التقاعد في المحافظة ومستشفى الديوانيَّة التعليمي، من ضبط مُوظَّفين اثنين مُتلبِّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود؛ لقاء إنجاز مُعاملات عددٍ من المواطنين، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ، خلال العمليَّتين، ضبط عددٍ من المُعاملات بحوزة المُتَّهمين".

الدائرة أشارت إلى "قيام ملاكات المكتب، في عمليَّةٍ رابعةٍ، من ضبط مُوظَّفٍ في هيـئة تـوزيع المُـنتجات النـفـطيَّة – فرع الـديوانـيَّة؛ لـقيامه بسرقة منتوج (زيت الغاز)، لافتةً إلى ضبط المُتَّهم مع قرص الكاميرات والأوليَّـات في مبنى الدائرة".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قُضاة التحقيق في الديوانيَّة؛ الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (160لسنة 1983) والمادَّة (444) من قانون العقوبات".

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