موظفون مُلغى تعيينهم في وزارة الدفاع يتظاهرون أمام بوابة الخضراء (فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة الثلاثمائة وتسعة وتسعين (399) أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وطالب المتظاهرون؛ الحكومة بإكمال إجراءات تعيينهم والغاء كتاب إلغاء التعيين السابق.

وشريحة 399 هم موظفون بتخصص فاحص معينون على وزارة الدفاع بصفة مدني.

وبحسب المتظاهرين؛ أن هناك ثلاث فئات من الفاحصين على وزارة الدفاع العراقية، وأن الفئة المضمنة على قرار (399) هم الشريحة الوحيدة غير المدرجين ضمن تعيينات موازنة 2023.