موظفون مضربون يقطعون الكهرباء عن مطار البصرة والأمن يحاول فض الاحتجاج

شفق نيوز/ واصل العشرات من الموظفين في مطار البصرة الدولي، يوم الأحد، احتجاجهم على فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفي مطار البصرة مستمرين في الاحتجاج والإضراب عن العمل، ويطفئون التيار الكهربائي عن المطار كجزء من الوقفة الاحتجاجية على خلفية قرار فصل المطارات.

وأضاف أن قوة امنية كبيرة وصلت الى المطار في محاولة لفض الاحتجاج.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تظاهر العشرات من الموظفين في مطاري بغداد والبصرة الدوليين احتجاجاً على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.

وقررت إدارتا مطاري بغداد والبصرة الدوليان في بيان، اليوم الخميس، منع تنظيم أي تظاهرات احتجاجية داخل المطار ومقترباته دون الموافقات الرسمية، وهددا المخالفين بتحمل "التبعات القانونية" وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

ورفض المحتجون استثمار المطارات العراقية من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكذلك تحويلها إلى مديرية تابعة لوزارة النقل العراقية.

وفي أيلول/سبتمبر من العام 2023 وقع العراق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بدور المستشار الرئيسي للمشاريع والعمليات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة مطار بغداد الدولي (أكبر مطار دولي في العراق) وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة به وخدماته لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات.

وقالت وزارة النقل، في شهر حزيران/ يونيو الماضي ان الدراسة التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، بشأن مطار بغداد الدولي، الى الحكومة العراقية، اشتملت على ثلاثة خيارات، وهي كالاتي: الاول، تأهيل المطار الحالي، والثاني، بناء مطار جديد، والثالث، اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة الاتحادية باتجاهه.

ومؤخرا ذكرت تقارير اعلامية محلية ان القانون العراقي يحظر التعامل مع هذه المؤسسة من اجل ادارة المطارات في البلاد باعتبارها جهة خارجية الأمر نفته وزارة النقل، معتبرة تلك المعلومات أنها تندرج ضمن المزايدات السياسية التي لا تخدم مصلحة العراق.