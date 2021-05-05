موظفون في ديالى ينظمون وقفة إحتجاجية على نقلهم لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ تظاهر موظفون في قائممقامية قضاء خانقين اليوم الأربعاء احتجاجا على قرار من حكومة الاقليم بنقلهم الى قضاء كلار التابع لإدارة منطقة "كرميان" .

ونقل مراسل شفق نيوز عن موظفي محتجين قولهم انهم 19 موظفا ,16 منهم نساء و3 رجال نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى قائممقامية خانقين لرفض قرار من حكومة الاقليم بنقلهم الى قضاء كلار باعتبارهم ملاكات تابعة لحكومة الاقليم.

واعرب الموظفون عن رفضهم للقرار الذي اعتبروه مضرا بالموظفين لصعوبة التنقل بين خانقين وكلار وان اغلب المشمولين بالنقل من النساء، مؤكدين رفض قائممقامية قضاء خانقين التخلي عن الموظفين او منحهم انفكاكا نظرا للحاجة الماسة لخدماتهم.