موظفون ببلدية كركوك يضربون عن العمل بسبب عدم صرف الفروقات المالية

شفق نيوز/ اقدم موظفون في دائرة بلدية كركوك، يوم الأربعاء، على الإضراب عن العمل بسبب عدم صرف الفروقات المالية لهم اسوة بالمهندسين والفنيين في الدائرة.

وقال احد الموظفين ويدعى حسن محمد لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 100 موظف يعملون في الورشة الفنية والهندسية في بلدية كركوك استغربوا من صرف فروقات الأجور للمهندسين فقط فيما لم يتم شمولهم مما ولد سخطاً لدى الكثير من الموظفين".

وأضاف أن "الموظفين أغلقوا الأبواب ومنعوا خروج الآليات للعمل احتجاجا على ذلك الأمر".

وتابع أن "العاملين في قسم الآليات هم جزء مهم من الدائرة، ولذلك نرفض تهميش حقوقنا، ونطالب بصرف الفروقات المالية لنا اسوة بالمهندسين في القسم ذاته".

وقال محتج آخر ويدعى خالد جبار لوكالة شفق نيوز، "نحن الموظفين في قسم الورشة الفنية في بلدية كركوك قررنا غلق أبواب الدائرة احتجاجا على عدم صرف الفروقات المالية لنا".