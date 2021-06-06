موظفون بالثقافة يطالبون بإقالة الوزير ويخاطبون الرئاسات: وزارتنا وصلت إلى الهاوية (فيديو)

شفق نيوز/ طالب المئات من موظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم الاحد، بإقالة الوزير حسن ناظم ومستشاريه بسبب "فشلهم" في ادارة الوزارة.

ونظم الموظفون وقفة احتجاجية امام مقر الوزراة الكائن في شارع حيفا وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتلا احد الموظفين بياناً خلال الوقفة الاحتجاجية، بحسب مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قال فيه إن "الوزارة وصلت الى الانهيار والهاوية، مطالباً الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بالتدخل وإنقاذها.

ودعا في بيانه الذي قال إنه ممثل عن الاف الموظفين، إلى "تولي لجنة الثقافة النيابية ادارة شؤون الوزارة بعد اقالة الوزير والغاء الاوامر الوزارية الصادرة عن ناظم".