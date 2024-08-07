موصليون يستغيثون من حشد الشبك: منعونا من بناء أراضينا (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أصحاب الأراضي في منطقتي جليوخان وقزة فخرة جنوب شرقي الموصل، يوم الأربعاء، احتجاجا على عدم السماح لهم ببناء أراضيهم من قبل جهات مسلحة متنفذة.

ويتهم المتظاهرون قوات اللواء 30 في الحشد الشعبي (الشبك) بإنشاء سواتر ترابية ومنع البناء على الأراضي في منطقتي جليوخان وقزة فخرة.

وقال مشاركون في التظاهرة التي نظمت امام مجلس محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "جهات متنفذة في نينوى تمنعهم من البناء على أراضيهم رغم امتلاكهم تلك الأراضي عبر سندات طابو رسمية ومنذ تسعينيات القرن الماضي".

وأشار متظاهرون، إلى أن "الكثير من أصحاب الأراضي هم من ذوي الشهداء ورغم ذلك يمنعون من البناء على أراضيهم".

وناشد المتظاهرون رئيس الوزراء ومحافظ نينوى ورئيس مجلس محافظة نينوى التدخل من أجل السماح لأصحاب الأراضي ببنائها لاسيما وأن الكثير منهم اضطروا للسكن في دور للايجار فيما يمنعون من بناء الأراضي الخاصة بهم.