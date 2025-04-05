موصليون يتظاهرون للمطالبة بتسليم وحداتهم السكنية ويهددون بالاعتصام.. فيديو

شفق نيوز/ نظم عشرات المواطنين من المسجلين على مشروع مجمع "عين العراق" السكني في مدينة الموصل، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام المجمع للمطالبة بتسليم وحداتهم السكنية المعطلة منذ أكثر من عشر سنوات، على الرغم من تعهدات الشركة المستثمرة.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة لوكالة شفق نيوز، إنهم اشتروا وحداتهم منذ أكثر من عقد، لكنهم لم يتسلموها حتى الآن بسبب "مشاكل مصرفية داخل الشركة"، مشيرين إلى أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، ولا يستطيعون الاستمرار في دفع الإيجارات.

وأوضحوا أن "الوقفة تأتي بعد سنوات من الانتظار والوعود المتكررة من قبل الشركة بإنهاء إجراءات التسليم"، مؤكدين أنهم سيتجهون إلى "اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

وبحسب المنظمين، فإن الاحتجاج مثّله أصحاب 246 وحدة سكنية داخل المجمع، وجددوا مطالبتهم للجهات المحلية بالتدخل الفوري لحسم مصير المشروع.

وسبق لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن أمهل المستثمر فترة زمنية محددة لحل الإشكالات المحيطة بالمشروع، ملوّحًا بفسخ العقد في حال عدم التزامه بتنفيذ التعهدات.