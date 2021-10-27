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موصلية تحقق حلمها بهندسة نباتات خضراء "نادرة".. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-27T09:53:27+0000
موصلية تحقق حلمها بهندسة نباتات خضراء "نادرة".. صور

شفق نيوز/ تسعى "عائشة احمد" وهي مهندسة الكترونيات في المرحلة الرابعة بجامعة الموصل إلى تأسيس مشروع خاص بها بعيداً عن اختصاصها الاكاديمي .

(البيت الاخضر) هو مشروع عائشة الذي يختص بالنباتات المنزلية الخضراء، حيث جاءت فكرة المشروع خلال فترة الاقامة المنزلية الاجبارية التي فرضتها جائجة كورونا، اذ باتت تمتلك الوقت الكافي لتحقيق حلمها بإنشاء مشتل نباتات صغير يضم النادرة منها.

وبات تركيز المهندسة عائشة، وفق ماتحدثت به الى وكالة شفق نيوز،  على تلك "النباتات النادرة" وهو ما يميز مشروعها.

وتقول عائشة، إن "حبها للنباتات جاء من والدتها التي تحب الزراعة، فأخذت منها هذا الاهتمام"، مشيرة إلى أن "غايتها أن يكون هذا الحلم واقع حقيقي، وأن يكون مشروعها مميزاً ومختلفاً داخل مدينة الموصل".

وعن ردود افعال الناس عندما يدخلون مشتلها اخضر، وتقول عائشة إن "بعضهم يتفاجئ  بأن صاحبة المحل فتاة، ويبدأ بالتقاط الصور بين النباتات، فيما  يقدم آخرون عبارات التحفيز والتشجيع".

وتشير عائشة إلى أنها "استثمرت الهندسة في ترتيب الاضاءة الداخلية للمشتل مع النباتات، فأصبح المكان مختلف بشكل كبير وهذا مايجذب الناس للدخول اليه" .

وتشير عائشة إلى "تعرضها لانتقادات من بعض افراد المجتمع بحجة انها فتاة، ولايمكنها العمل"، مشددة على أن "هذا  الامر كان معيبا"، مستدركة "بعد ان نجح المشروع واصبح مصدر رزق  عاد بعض ممن انتقدها للاعتذار منها وتحفيزها على العمل أكثر لنجاح المشروع خصوصاً أن النتائج كانت ايجابية".  وتقول عائشة أيضاً، أنها "ماتزال طالبة ولديها دراسة صعبة في الهندسة، وقدد حققت نجاحاً في مشروع جديد ومختلف بالنسبة للموصل".

وتطمح عائشة أن "يكون متجرها فيه اندر انواع النباتات المنزلية في الموصل وشمال البلاد، حتى يكون مميزاً عن غيره من المتاجر في المدن الاخرى"، كما تطمح ايضاً أن "تجعل المكان قبلة لكل محبي النباتات المنزلية ".

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