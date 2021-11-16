موسم الأمطار ينذر بأزمة جديدة في الجنوب.. مواطنون يناشدون: لن نستطيع الحركة

شفق نيوز / طالب مواطنون في مناطق متعددة مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، يوم الثلاثاء، الدوائر الخدمية بإكساء الطرق في مناطقهم أو فرش تلك الطرق بمادة السبيس، مشيرين إلى أنهم يعانون من صعوبة التنقل نتيجة تراكم الأطيان لاسيما بعد هطول الأمطار.

وقال عدد من المواطنين، لوكالة شفق نيوز، إن "مناطقهم تعاني من إهمال خدمي مستمر منذ سنوات، مؤكدين أن تلك الأوضاع تسوء مع بدء تساقط الأمطار لاسيما مع عدم توفر شبكات للتصريف".

وفي كربلاء، شكا أهالي منطقة حي الحسين الثانية التابع الى قضاء الهندية في المحافظة، إلى وكالة شفق نيوز، من "تجمع مياه الأمطار في الشوارع، وإعاقة سير التلاميذ وذهابهم إلى المدرس".

بدوره، قال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خطة للعمل لتوفير المجاري هذا العام أو بداية العام المقبل".

وبين أن "الكشوفات رفعت إلى شركة (واحة الجنوب) لتنفيذ هذه الخطة"، مؤكداً أن "هناك مشكلات مع الشركة المنفذة، وسيكون العام الحالي هو موعد لحل جميع المشكلات".

وفيما يخص أعمدة الكهرباء وصيانتها في موسم الأمطار، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "إدخال محطات ثانوية وتغير بعض الشبكات الهوائية إلى أرضية وسنمضي وفق ما هو متاح من الإمكانيات".