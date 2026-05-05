موسم القمح ينطلق في النجف والفلاحون يتوقعون إنتاجاً واعداً (صور)

شفق نيوز- النجف

انطلق في ناحية المشخاب بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، موسم حصاد القمح، وسط مؤشرات أولية تدل على زيادة في الإنتاج الزراعي.

وشهدت الحقول الزراعية حركة نشطة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث باشرت الحاصدات عملها وسط تجمعات الفلاحين، الذين أكدوا أن الظروف المناخية المناسبة وتوفر المياه أسهما بشكل واضح في تحسين نوعية المحصول وكميته.

وقال الفلاح أبو حسن، أحد مزارعي المنطقة، لوكالة شفق نيوز، إن "المحصول جيد هذا العام، واليوم بدأنا أولى خطوات الحصاد، وزرعت أكثر من 30 دونماً من دون مشاكل، وننتظر تسويق المحصول إلى الوزارة".

ويأمل مزارعو المشخاب، أن تستمر هذه المؤشرات الإيجابية حتى نهاية الموسم، وسط مطالبات للجهات المعنية بتسهيل إجراءات تسويق المحاصيل وضمان استلامها بأسعار مناسبة، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الأمن الغذائي في البلاد.

وكانت مديرية الدفاع المدني العراقي في محافظة النجف قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، إطلاق خطة خاصة لتأمين موسم حصاد الحنطة والحد من حوادث الحرائق في الأراضي الزراعية.