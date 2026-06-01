موسم الحنطة.. انطلاق التسويق في كركوك ومشكلات فنية تؤخر فتح سايلوات نينوى

شفق نيوز- كركوك/ نينوى

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، يوم الاثنين، انطلاق موسم تسويق محصول الحنطة في محافظة كركوك، مؤكدة اتخاذ إجراءات لتذليل العقبات أمام الفلاحين، فيما تواجه محافظة نينوى تحديات فنية وإدارية عطّلت فتح السايلوات أمام المسوقين.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن كركوك تعد من أبرز المحافظات المنتجة للحنطة في العراق، وقد حلت بالمرتبة الثانية على مستوى البلاد في حجم الإنتاج خلال الموسم الماضي، مشيراً إلى عقد اجتماع موسع ضم الحكومة المحلية ووزارة الزراعة والأمن الوطني والجهات المعنية لمناقشة التحديات المحتملة وضمان انسيابية عمليات التسويق.

وأكد الكرعاوي أن الشركة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول، مبيناً أن إنتاج كركوك أسهم خلال الموسم الماضي في تعزيز الأمن الغذائي وتغطية احتياجات محافظات أخرى من مادة الطحين.

وأوضح أن الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية سيتم استلامها بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها من قبل وزارة الزراعة، وبأسعار حددها مجلس الوزراء تبلغ 700 ألف دينار للطن ضمن الخطة الزراعية و500 ألف دينار للطن خارجها.

وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية للفلاحين، كشف الكرعاوي أن المبالغ المتبقية بذمة الدولة على مستوى العراق تبلغ نحو تريليون و540 مليار دينار، مؤكداً انتظار إطلاق التخصيصات المالية من وزارة المالية للشروع بصرفها.

وأشار الكرعاوي إلى أن العراق لم يستورد أي كميات من الحنطة منذ عام 2023، معتمداً بشكل كامل على الإنتاج المحلي، وهو ما يعكس تطور القطاع الزراعي وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

في المقابل، دعا ممثلون عن جهات رقابية وإعلامية الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر بآليات تسديد مستحقات الفلاحين، محذرين من أن استمرار التأخير قد يؤثر على قدرة المزارعين في تمويل مواسم الزراعة المقبلة والاستمرار بالإنتاج.

وفي نينوى، أكد النائب الأول لمحافظ نينوى غزوان الداودي وجود تحديات تواجه ملف تسويق الحنطة، موضحاً أن معظم الإجراءات والتعليمات ترتبط بقرارات مركزية تصدر من بغداد.

وقال الداودي، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة شكلت غرفة عمليات خاصة بالحصاد والتسويق تضم جميع الدوائر المعنية لمتابعة الموسم الزراعي وتذليل العقبات أمام الفلاحين، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2026 حدد سعر طن الحنطة بـ700 ألف دينار ضمن الخطة الزراعية و500 ألف دينار للمساحات خارجها.

وأضاف أن المشكلة الحالية تتمثل بعدم إرسال "الكود" الخاص من وزارة التجارة حتى الآن، ما تسبب بتأخر فتح السايلوات أمام الفلاحين، لافتاً إلى أن حصاد الشعير بدأ فعلياً، فيما ستنطلق خلال الأيام المقبلة عمليات حصاد الحنطة في المناطق الديمية.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية المحددة لتسلم محصول الحنطة في نينوى تبلغ 100 ألف طن، مبيناً أن الكميات المشمولة بالسعر الحكومي تعتمد على نوع الزراعة، بواقع 900 كيلوغرام للدونم الواحد في الأراضي المزروعة بالري الحديث، و750 كيلوغراماً للري السيحي، و300 كيلوغرام للأراضي الديمية.

وفي ما يخص الوقود، أوضح الداوودي أن الآليات الزراعية المسجلة رسمياً تمتلك حصصاً وقودية معتمدة، مؤكداً أن المحافظة ستنسق مع شركة توزيع المنتجات النفطية لتسهيل تجهيز الفلاحين بالوقود خلال موسم الحصاد.

