موزعة على منفذ وساحة تفويج.. أكثر من 80 موكباً يقدمون الخدمات للزائرين الإيرانيين في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت ادارة المواكب الحسينية في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، مشاركة أكثر من 80 موكباً خدمياً في حملات استقبال وخدمة الزائرين الإيرانيين المشاركين في الزيارة الاربعينية.

وقال مسؤول المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 80 موكباً خدمياً من مختلف القوميات والطوائف أطلقت خطة استنفار خدمي في منفذ المنذرية في خانقين وساحة تجمع وتفويج الزائرين في ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة ضمن خطة مشتركة مع الدوائر الخدمية والأمنية".

وأضاف طاهر أن "ديالى تنفذ خطة أمنية وخدمية لاستقبال الزائرين في منفذ المنذرية ومن ثم تقلهم الى ساحة التجمع في ناحية جديدة الشط ومن ثم تفويجهم الى كربلاء المقدسة لأداء الزيارة الاربعينية"، مشيرا إلى أن "مواكب ديالى بدءا من خانقين الى حدود بغداد تعمل بتنسيق منظم وناجح وبمتابعة من الحكومة المحلية والسلطات الأمنية".

وتابع مسؤول المواكب الحسينية أن "الحملة الخدمية مستمرة لغاية انتهاء زيارة الأربعين على قدم وساق وهي رسالة وحدة بين أبناء ديالى بعموم طوائفها."

وأبرم العراق وإيران في اجتماع عالي المستوى عقد في الأراضي الإيرانية اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين، ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.