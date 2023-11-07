موجة هواء بارد مُحمّلة بـ"مياه كثيرة" تضرب العراق هذا الشهر

شفق نيوز/ قال الخبير في تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، الدكتور شاهين هرمزي، يوم الثلاثاء، إن موجة هواء بارد مُحمّلة بـ"مياه كثيرة" ستضرب العراق خلال الشهر الجاري.

وأضاف في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الموجة في طريقها إلى العراق، عبرت القارة القطبية وحملت معها مياهاً كثيرة من المحيط".

واوضح أن "الأنظار تتجه لهذه الموجة وهي في طريقها الان بأوروبا وستصل لتركيا وسوريا ثم العراق حيث سيتسبب بسقوط أمطار غزيرة بعد منتصف هذا الشهر أو في 18 و19 من هذا الشهر استنادا لتحليل آخر صور الأقمار الصناعية الحديثة".

وتابع هرمزي، "تم تصوير الحالة الجوية المتوقعة أعلاه باحدث التقنيات ولم تجرب سابقا ولأول مرة يتم العمل عليها".