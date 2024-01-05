موجة مطرية في كوردستان والمدن الشمالية اليوم

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، بأن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ستهطل على مدن إقليم كوردستان وشمالي العراق خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى تعرض المدن الشمالية خلال الساعات المقبلة وخصوصاً في دهوك وأربيل إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة وتزداد الفرص ليلاً في المدن الشمالية كافة".

وبين أن "موجة الأمطار ستشمل أيضاً محافظات كركوك ونينوى وقد تمتد إلى شمالي صلاح الدين"، لافتاً إلى أن "هذه الموجة المطرية ستنحسر صباح يوم غد".

ولفت الزيادي إلى أن "درجات الحرارة ستبقى متذبذبة وقد يطرأ غداً السبت انخفاضاً طفيفاً عليها في بعض الأماكن نتيجة هبوب رياح شمالية".