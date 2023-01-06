موجة أمطار غزيرة تجتاح مناطق في العراق تستدعي معها تعطيل الدوام

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن تتعرض مناطق جنوبي البلاد والفرات الأوسط منتصف الأسبوع المقبل إلى منخفض جوي عالي الفعالية يؤدي إلى هطول غزير للأمطار قد يستدعي معه تعطيل الدوام الرسمي في تلك المناطق لاحتمالية حدوث سيول تغرق أحياء وشوارع رئيسية.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتأثر فجر يوم غد السبت بمنخفض ممطر متوسط الفعالية قادم من شرق البحر المتوسط يؤدي إلى حدوث هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة خاصة في بعض مناطق الموصل وجنوب أربيل وكركوك والسليمانية.

وأردف بالقول إن باقي المدن الوسطى ستكون فرصة هطول الأمطار فيها متوسطة الشدة إلى خفيفة في أجزاء من الأنبار وبغداد وديالى، فيما تبقى الحالة الماطرة أقل تأثيراً في مدن الفرات الأوسط حيث الفرص سانحة لزخات مطر متفرقة.

وأضاف الزيادي أن هناك منخفضا ممطرا عالي الفعالية يبدأ ظهر يوم الاثنين المقبل يؤدي إلى حدوث هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن خاصة ببعض مناطق المدن الجنوبية والفرات الأوسط، فيما تنعدم الفرص شمال المنطقة الوسطى والأقسام الشمالية وقد يتطلب تعطيل الدوام الرسمي في المدن الجنوبية، مرجحا أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً خلال اليومين المقبلين.