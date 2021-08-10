موجة أمطار رعدية تجتاح مناطق في العراق خلال أيام

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الثلاثاء أن تتعرض مناطق ومدن في العراق إلى موجة من زخات الأمطار الرعدية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "الثلاثاء 10 اب 2021 تتعرض تركيا لمنخفض قطع يتسبب - وحسب التوقعات - هطول غزير للأمطار هذا المساء في مناطق وسط وسواحل تركيا الشمالية".

وأضاف "كذلك مرتفع جوي يتمركز على شمال غرب افريقيا يسبب موجة حارة قياسية على تونس وليبيا والجزائر والمغرب واسبانيا وسواحل اوربا الجنوبية المطلة على المتوسط".

وتابع عطية بالقول "في العراق سيتسبب المنخفض بهطول زخات امطار رعدية يومي الأربعاء والخميس على مناطق من مدن في العراق ( تتركز في نينوى ودهوك واربيل) وكذلك غرب العراق، وربما تطال مناطق من صلاح الدين لاحقا ".