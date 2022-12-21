موجة أمطار تدخل العراق وتشتد الجمعة "قد تغرق الطرق"

شفق نيوز/ أفاد راصد جوي عراقي، بدخول وسط وجنوبي البلاد في حالة مطرية بدءا من اليوم الأربعاء، موضحاً أنها ستكون "شديدة" الجمعة المقبل.

وقال الراصد علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم ستكون هناك أولى فرص هطول أمطار متوسطة الشدة تبدأ تدريجياً ظهراً ومساءً في مناطق مختلفة بوسط وجنوب البلاد".

ورجح الزيادي، أن "تستمر الأمطار حتى فجر يوم غد الخميس"، متوقعاً أن "تكون غزيرة ببعض الأماكن، وأن تشمل الأمطار العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "هناك حالة ماطرة قوية مجدداً تبدأ ظهر الجمعة، ومن المتوقع هطول امطار غزيرة الشدة خاصة المدن الجنوبية والأقسام الشرقية من البلاد"، محذرا من "غرق الأماكن المنخفضة والطرق الفرعية والرئيسية".