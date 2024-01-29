موجة ماطرة في مناطق متفرقة من العراق خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، أن تشهد المناطق الغربية من العراق تشكل سحب ممطرة تتحرك في الأقسام الشمالية الليلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة الماطرة ستتوسع بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الشمالية والوسطى وتشتد الأمطار شمالي البلاد".

وأضاف أن "هناك حالة ماطرة ستبدأ يوم الخميس المقبل تحديداً في المناطق الوسطى والجنوبية حيث ستتساقط أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة في أجزاء متفرقة".

وأشار الزيادي إلى أن "درجات الحرارة سترتفع غداً فيما يُتوقع أن يطرأ انخفاضاً بفارق ثلاث درجات هبوط نهاية الأسبوع الجاري خاصة يوميّ الجمعة والسبت المقبلين بسبب عبور جبهة هوائية باردة".