موجة لاهبة تضرب العراق.. 11 منطقة ضمن أشد بقاع الأرض حرارة

شفق نيوز- بغداد

سجلت 11 منطقة عراقية، اليوم السبت الموافق 27 تموز 2025، ضمن قائمة أعلى 15 منطقة في العالم من حيث درجات الحرارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب تقرير صادر عن محطة "بلاي ويذر" العالمية المتخصصة برصد الأحوال الجوية.

وتصدر مطار البصرة الدولي في العراق المرتبة الأولى عالميًا بدرجة حرارة بلغت 50.6 مئوية، تلاه الأهواز في إيران بدرجة 50.4 مئوية، فيما حلّت منطقة البصرة - الحسين في العراق ثالثًا بدرجة 50.1 مئوية.

وجاءت الناصرية في العراق رابعًا بدرجة حرارة 49.9 مئوية، تلتها العميدية في إيران خامسًا بدرجة 49.9 مئوية، فيما حلّت الموصل في العراق سادسًا بدرجة 49.8 مئوية، ثم كركوك في العراق سابعًا بدرجة 49.8 مئوية.

واحتلت الحلة في العراق المرتبة الثامنة عالميًا بدرجة 49.7 مئوية، تلتها عبادان (إيران) تاسعًا بـ49.6، ثم الديوانية في العراق عاشرًا بدرجة 49.5 مئوية.

أما العمارة في العراق فحلّت في المركز 11 بدرجة 49.4 مئوية، تليها بدرة في العراق في المركز 12 بدرجة 49.3 مئوية، ثم كوت الحي وكربلاء في العراق بالمركزين 13 و14 على التوالي بدرجة 49.3 و49.2، وأخيرًا الرفاعي في العراق بدرجة 49.1 مئوية.

وبذلك احتل العراق 11 مركزًا من أصل 15 ضمن أشد مناطق العالم حرارة، في ظل موجة حر شديدة غير مسبوقة تضرب المنطقة هذا الصيف.

وفي السياق ، أعلنت محافظات عدة بتعطيل أو تقليص الدوام الرسمي لليوم بسبب ارتفاع درجات الحرار، وهي محافظة البصرة، ذي قار، ميسان، واسط، الديوانية، كربلاء، بابل (تعديل أوقات الدوام الرسمي)، صلاح الدين (تقليص ساعات الدوام)، ديالى (تقليص ساعات الدوام)، المثنى (تقليص ساعات الدوام)

وناشدت الجهات المعنية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، والالتزام بالإرشادات الصحية لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.