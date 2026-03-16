موجة فيضان من نهر الزاب تقطع طريقاً ريفياً شرقي الموصل

أفادت مصادر محلية مطلعة، اليوم الاثنين، بحدوث موجة فيضان قادمة من نهر الزاب باتجاه ناحية الكوير شرقي الموصل، ما أدى إلى قطع طريق ريفي يربط إحدى القرى بالطريق الرئيسي بين الموصل وكركوك.

وقالت المصادر، إن "موجة فيضان بارتفاع ملحوظ وصلت اليوم إلى محيط ناحية الكوير نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في نهر الزاب"، مبينة أن "المياه قطعت الطريق الرابط بين إحدى القرى القريبة من الناحية والطريق العام المؤدي إلى طريق الموصل – كركوك".

وأضافت أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل أي خسائر بشرية"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة دفعت بزوارق نهرية وفرق متابعة تحسباً لأي طارئ قد يحدث نتيجة ارتفاع منسوب المياه".

وأوضحت المصادر أن "الجهات المعنية تواصل مراقبة مستوى المياه في المنطقة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة الأهالي والمارة في الطرق القريبة من مجرى النهر".