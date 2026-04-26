موجة فيضانات "خطرة" تضرب حوض دجلة ودعوات لإجراءات عاجلة

شفق نيوز- الانبار

أعلن قسم الأرصاد المناخية في مركز أعالي الفرات لأبحاث التنمية المستدامة بجامعة الأنبار، يوم الأحد، رصد حالة فيضانية ذات مستوى مرتفع و"خطر" تمتد على طول حوض نهر دجلة.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المعطيات المستخلصة من المرئيات الفضائية أظهرت تسجيل امتداد فيضاني شريطي يبدأ من محافظة نينوى مروراً بكركوك وصلاح الدين، وصولاً إلى ما بعد العاصمة بغداد جنوباً".

وأضاف، أن "محافظة ديالى تمثل بؤرة الخطر الأعلى، حيث تجاوزت قيم مؤشر المياه (NDWI) العتبة الحرجة، ما يعكس شدة فيضانية مرتفعة".

وأوضح المركز، أن "شمال بغداد وضواحيها تشهد امتداداً للغمر الفيضاني على الضفتين، فيما سُجلت فيضانات نهرية ممتدة في نينوى وكركوك وصلاح الدين، مع ارتفاع تدريجي في مناسيب المياه في الكوت والعمارة".

وحذر من "احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الحضرية القريبة من حوض ديالى ونهر دجلة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة"، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المخاطر".

وأوصى المركز بـ"رفع جاهزية فرق الدفاع المدني، وتفعيل خطط الإخلاء للمناطق المعرّضة للخطر، وتعزيز محطات القياس الهيدرولوجي، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الأنواء الجوية لمتابعة تطورات الحالة".

وختم المركز بيانه بالقول، إن "البلاد قد تشهد أيضاً هطول أمطار تتجاوز معدلاتها السنوية في بعض المناطق بالتزامن مع المنخفض الجوي الحالي".

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه، طورهان المفتي لوكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، أن الموسم المطري الأخير كان "جيداً جداً" وأسهم في رفع مناسيب المياه في أغلب السدود العراقية والمسطحات المائية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا التحسن لا يلغي الحاجة الملحة إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي المائي في البلاد.