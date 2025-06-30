موجة غبار "واسعة النطاق" تجتاح العراق وهذا موعد انحسارها

شفق نيوز – بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء يوم الاثنين، عن اندفاع موجة غبار واسعة النطاق من شمال غرب البلاد باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية وباقي مناطق الشمال، فيما توقعت أن تبدأ الأجواء بالتحسن نهار ومساء غد الثلاثاء مع انحسار تدريجي لموجات الغبار وتحسّن في مدى الرؤية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صور الأقمار الصناعية تشير إلى اندفاع موجة غبار واسعة النطاق من شمال غرب البلاد باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية وباقي مناطق الشمال، بتأثير كتلة هوائية معتدلة أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتراجع واضح في مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق".

وأوضحت، أنه من "المتوقع أن تستقر الرياح تدريجياً على الاتجاه الشمالي الغربي خلال ساعات الليلة وصباح يوم غد الثلاثاء، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح خصوصاً في المنطقة الجنوبية، مما يعزز من فرص استمرار موجات الغبار متوسط الشدة، مع تواجد الغبار العالق في الأجواء خلال نهار الثلاثاء".

كما توقعت أن تبدأ الأجواء بالتحسن نهار ومساء الثلاثاء، مع انحسار تدريجي لموجات الغبار وتحسّن في مدى الرؤية، مع بقاء الأجواء تحت تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة نسبياً لعدة أيام.

ودعت الهيئة في ختام بيانها، إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة والتنقل هذه الليلة، خاصة في المناطق التي تشهد تردياً في مدى الرؤية الأفقية.