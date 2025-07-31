موجة غبار قادمة من سوريا تضرب غرب العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، يوم الخميس، عن تصاعد موجة غبار في مناطق جنوب شرق سوريا، امتدت لاحقاً نحو أجزاء من محافظة الأنبار غربي العراق، بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية الجافة.

وقال عطية في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هذه الحالة الجوية تعود إلى التباين الحراري بين الكتلة الهوائية الحارة التي تسيطر على عموم المنطقة، وأخرى أقل حرارة تتقدم من جهة غرب وشمال غرب بلاد الشام، ما أدى إلى حدوث انحدار في الضغط السطحي ونشاط في الرياح السطحية، تزامناً مع أجواء جافة".

وأشار إلى أن "الغبار المتصاعد يتركز بشكل أكبر في المناطق الغربية، فيما تسجل مناطق أخرى تصاعداً لغبار خفيف الشدة".

وتشهد مناطق غرب العراق، ولا سيما محافظة الأنبار، نشاطاً موسمياً للغبار خلال فصلي الربيع والصيف، نتيجة التأثر بالرياح الشمالية الغربية الجافة القادمة من الأراضي السورية والأردنية، إلى جانب عوامل مناخية محلية مثل الجفاف وانعدام الغطاء النباتي.