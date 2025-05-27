موجة غبار جديدة تندفع فجراً نحو العراق.. وتحذير من تدنٍ للرؤية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، عن تأثر البلاد بموجة غبار تندفع من جهة الغرب والشمال الغربي، ابتداءً من ساعات فجر يوم غد الأربعاء.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذه الموجة تأتي نتيجة لتأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وبينت، أن موجة الغبار هذه ستكون متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى كثيفة، ما يؤدي إلى تردٍ واضح أو انعدام في الرؤية الأفقية في مناطق غرب وشمال غرب البلاد خلال ساعات الفجر والصباح.

وأشارت إلى أن تأثير الغبار سيمتد تدريجياً ليشمل بعض مناطق وسط البلاد وشمالها خلال ساعات نهار الأربعاء، وفقاً لآخر تحديثات خرائط الطقس الخاصة بالغبار، في حين يكون تأثر مدن شرق وجنوب البلاد أقل شدة.

وحذرت الهيئة مرضى الحساسية والربو من التعرض المباشر للغبار، داعية سالكي الطرق الخارجية إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بسبب انخفاض مدى الرؤية.

وكانت مناطق متفرقة من العراق قد شهدت الأسبوع الماضي، موجات غبار امتدت لساعات وأسفرت عن حالات اختناق.