موجة غبار جديدة تتقدم نحو بغداد وتحذير من "التعرض المباشر"

شفق نيوز/ رصدت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، مساء الأربعاء، تقدم موجة من الغبار من الجهة الغربية للبلاد باتجاه المناطق الوسطى، وبينما توقعت وصولها إلى العاصمة بغداد بعد منتصف هذه الليلة، نصحت بعدم التعرض المباشر لها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تحديثات صور الأقمار تشير إلى تقدم موجة متوسطة إلى كثيفة من الغبار من الجهة الغربية للبلاد باتجاه المناطق الوسطى، ترافقها كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوقعت الهيئة، أن تصل هذه الموجة إلى العاصمة بغداد وبعض مدن الوسط والجنوب الغربي للبلاد بعد منتصف هذه الليلة، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق الخارجية والمناطق المفتوحة.

ونصحت الهيئة، بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدني الرؤية وعدم التعرض المباشر للغبار، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية.

وتعرضت مناطق متفرقة من البلاد واقليم كوردستان منذ صباح يوم الاثنين، إلى عواصف غبارية كثيفة، تسببت بتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلومتر في أغلب المناطق الغربية، خفت حدتها مساء امس الثلاثاء.