موجة غبار تضرب غرب العراق الليلة وتشتد غداً

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الخميس، إلى اندفاع موجة غبار نحو غرب البلاد بدءاً من الليلة، وتتسع رقعة الغبار وتزداد كثافته غداً الجمعة، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في المناطق الصحراوية المكشوفة.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تبدأ الليلة أولى تأثيرات المنخفضات الخريفية، حيث يندفع نحو المنطقة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية معتدلة، يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها العامة بمقدار (7–10) درجات مئوية".

وأضافت الهيئة أن "العراق يُسجَّل خلال اليومين المقبلين انخفاض واضح لتكون القيم دون المعدلات الفصلية بما يقارب (4–6) درجات مئوية، مما يعكس بداية ملموسة لتحوّل الأجواء نحو الاعتدال الخريفي نهاراً، والبرودة النسبية فجراً وعلى المرتفعات الجبلية".

وتابعت أنه "مع ذلك، تبقى مدن جنوب البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة نسبياً خلال النهار -حول الأربعينيات مئوية- حتى نهاية الشهر الجاري".

وعن توقعات الغبار، أوضحت أن "الفروقات الحرارية الناتجة عن اندفاع الكتلة المعتدلة ستؤدي إلى نشاط ملحوظ في الرياح المثيرة للغبار، حيث تشهد الليلة اندفاع موجة غبار نحو غرب البلاد، فيما يشهد غداً الجمعة اتساعاً في رقعة الغبار وازدياد كثافتهِ في مدن الوسط والغربية والشمالية".

وتوقعت أن "الغبار سيكون في جنوب وشرق البلاد أقل كثافة مقارنة ببقية المناطق، ومن المتوقع أن يبدأ الغبار السبت المقبل بالترسب والتلاشي التدريجي مع استمرار بعض الغبار العالق، ويُتوقَّع أن يؤدي ذلك إلى تردي مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في المناطق الصحراوية المكشوفة".