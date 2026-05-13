موجة غبار تجتاح العراق بدءا من يوم الجمعة

شفق نيوز- بغداد

حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، من تأثر البلاد بالحالة الجوية الغبارية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وبنشاط رياح سطحية وموجات من الغبار، من المتوقع أن تستمر إلى ساعات مساء يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة، بمنشور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مخرجات نماذج الطقس العددية المعتمدة في قسم التنبؤ الجوي، تشير إلى تأثر مناطق غرب ووسط البلاد إضافة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية، خلال ساعات نهار يوم الجمعة المقبل، بموجة غبار تتراوح شدتها ما بين متوسط إلى كثيف، ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة ترافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة على فترات".

وتابعت أنه "من المتوقع أن تتسبب بتدن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1 كم) لاسيما في المناطق الصحراوية والمكشوفة، مع تصاعد كثافة الغبار على فترات بفعل نشاط الرياح السطحية التي تصل سرعة هباتها ما بين (50 - 60) كم/س".

وتوقعت أن "يمتد تأثير الغبار بشكل أقل شدة نحو باقي مناطق البلاد خلال ساعات متأخرة من نهار ومساء يوم الجمعة، تؤدي إلى ترد نسبي في مدى الرؤية الأفقية في بعض المدن، خاصة الطرق الخارجية".

وأضافت أن "التوقعات الأولية تشير إلى استمرار نشاط الرياح وموجات الغبار على فترات متفاوتة في مناطق وسط وجنوب البلاد خلال نهار يوم السبت المقبل، مما يُبقي الأجواء مغبرة نسبياً حتى ساعات مساء يوم السبت، حيث تستقر الكتلة الهوائية ويترسب الغبار".

وحذرت الهيئة من "نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية خلال نهار يومي الجمعة والسبت لاسيما في مناطق غرب البلاد، وتدني واضح في الرؤية الافقية الى ما دون 1 كم لاسيما في المناطق الصحراوية من مناطق غرب وجنوب غرب البلاد".

ودعت سائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية بسبب تفاوت مدى الرؤية الأفقية، محذرة مرضى الحساسية والربو والجهاز التنفسي، ودعتهم أيضا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب تردي جودة الهواء.