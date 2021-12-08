موجة غبار تجتاح العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، تصاعد غبار قد يكون كثيفا في بعض مناطق ومدن العراق.

وقال عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "منخفضاً جويا عميقاً مصحوباً بجبهة سطحية يتمركز غرب تركيا ويؤثر حاليا على سواحل شمال مصر بعواصف رعدية وأمطار ورياح شديدة اقتربت من 100 كم/ساعة على السواحل و يتقدم نحو دول وسواحل بلاد الشام".

وأوضح أن "الاجواء الآن في العراق غائمة بشكل جزئي، ومع تقدم الجبهة أكثر مساء اليوم ستزداد كثافة السحب وهطول زخات امطار رعدية متوقعة في مدن شمال العراق (نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية) وربما تشمل زخات خفيفة في العاصمة بغداد وصلاح الدين والانبار وواسط وديالى".

واضاف عطية ، "تشير التوقعات الى انكسار الرياح السطحية من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي خلال ساعات فجر الخميس ينتج عنها تصاعدا للغبار ربما يكون كثيفا يسبب تردي الرؤية في غرب البلاد والجنوب الغربي".

ولفت الى أن "تأثير الحالة ينتهي يوم الخميس وتصحو الاجواء وتستقر لغاية منتصف الشهر الحالي".