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موجة عنيفة.. ماذا سيحصل في العراق خلال الأسبوع المقبل؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-18T06:18:17+0000
موجة عنيفة.. ماذا سيحصل في العراق خلال الأسبوع المقبل؟

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس، ان البلاد ستشهد موجة أمطار وصفها بالعنيفة، تبدأ الأسبوع المقبل.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، "تشير التوقعات بتعرض البلاد إلى سقوط أمطار تدريجياً من مساء يوم غد الجمعة وفجر السبت ابتداءً من الأقسام الشمالية وأجزاء من بادية الجنوب ثم يتعمق أكثر في مدن مختلفة وواسعة بالبلاد يوم الإثنين المقبل".

واضاف، ان "التوقعات تشير لحصول اشتداد فرص هطول أمطار ذات طابع رعدي وتشمل مدن الوسط والجنوب وغالباً أمطاراً بين المتوسطة وتغزر بأماكن متفرقة خصوصاً الفرات الأوسط والأقسام الشرقي من البلاد"، مشيرا إلى أن "هذه التوقعات تحت المتابعة، مع حتمية حصول تغييرات فيها".

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