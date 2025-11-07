موجة ضباب تضرب جنوب البصرة غدا والمرور تحذّر

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية مرور محافظة البصرة، يوم الجمعة، عن تأثر مناطق جنوب المحافظة بموجة ضباب يوم غد السبت، محذرة السائقين من انخفاض مدى الرؤية والالتزام بمجموعة تعليمات لتلافي وقوع الحوادث.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة جنوب محافظة البصرة، ستتأثر صباح يوم غد السبت، بموجة ضباب كثيف مصحوبة بانخفاض في مدى الرؤية الأفقية تزول قبل الضهر".

ودعت المديرية، كافة السائقين ومستخدمي الطريق الكرام القادمين من قضاء الفاو وناحية السيبة وقضاء أبي الخصيب باتجاه مركز المدينة الالتزام بتقليل السرعة والقيادة بحذر شديد، واستخدام الأنوار الأمامية الواطئة (المصابيح المنخفضة) وعدم استخدام الضوء العالي و تشغيل مصابيح الضباب.

ودعت كذلك لـ"ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث، التوقف على جانب الطريق في حال انعدام الرؤية بشكل تام مع تشغيل إشارات الانتظار، وتجنب الاجتياز والسرعة العالية نهائياً خلال هذه الأجواء".