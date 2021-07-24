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موجة شديدة الحرارة تجتاح العراق اعتبارا من الأحد وتستمر لنهاية الأسبوع

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-24T05:05:56+0000
موجة شديدة الحرارة تجتاح العراق اعتبارا من الأحد وتستمر لنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ قال المتنبئ الجوي صادق عطية يوم السبت إن موجة حارة تجتاح مدن البلاد كافة اعتباراً من يوم غد الأحد وتستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري في ذروة أيام موسم الصيف اللاهبة.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه متوقع عودة الاجواء شديدة الحرارة اعتبارا من يوم الأحد في مدن البلاد كافة وتستمر لغاية نهاية الاسبوع في موجة حارة صيفية.

وأضاف أن آخر التنبؤات الاحصائية تشير إلى تسجل - خلال ذروة الموجة مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط درجات حرارة في الظل خلال الظهيرة مابين 50-52 درجة مئوية، ومابين 46-49 درجة في مدن شمال البلاد .

كما أشار عطية إلى أنه متوقع سكون الرياح وتحولها الى جنوبية شرقية احيانا اعتبارا من يوم الأحد في مناطق عديدة من - غرب البلاد مما ينتج عن ذلك زيادة في الشعور بالحرارة .

ايضا تبدأ الرياح بالسكون اعتبارا من صباح يوم الاثنين في البصرة وميسان ثم يتبعها ذي قار وواسط ينتج عنها اجواء مرهقه شديدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة السطحية، وظهور سحب عالية ومتوسطة في الأجواء، وفقا لعطية.

كما نهو المتنبئ الجوي إلى أن هذا الوضع يستمر في مدن الجنوب والوسط لغاية ظهر او مساء الأربعاء حيث تعود الرياح للاتجاه الشمالي الغربي.

وتابع عطية بالقول إن باقي المدن تسودها رياح شمالية غربية شديدة الحرارة نهارا وحارة ليلا مع فترات من السكون.

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