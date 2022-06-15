موجة حرارية تبدأ خلال يومين تفاقم ازمة المياه في العراق

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي صادق عطيه، يوم الأربعاء، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المسطحات المائية وعلاقتها بأزمة المياه الحالية.

وقال عطيه لوكالة شفق نيوز، ان "هذا الصيف يشهد تذبذباً في درجات الحرارة وانخفاضها دون المعدل نهاية الشهرين الجاري والمقبل ايضا".

واستدرك "إلا أن هذا التذبذب لن ينهي الموجات الحرارية القادمة الى العراق بسبب المناخ الصحراوي"، مبينا ان "الموجة الحرارية المقبلة ستبدأ بعد يومين فقط".

واشار العطية الى ان "الموجات الحرارية هذه ستزيد من كميات المياه المتبخرة مما يمكن ان يفاقم من ازمة المياه الحالية التي تبعها تناقص في الغطاء النباتي والمسطحات المائية الأمر الذي يشكل عاملاً مهماً من عوامل خفض درجات الحرارة او ارتفاعها".