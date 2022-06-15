سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

موجة حرارية تبدأ خلال يومين تفاقم ازمة المياه في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-15T18:49:19+0000
موجة حرارية تبدأ خلال يومين تفاقم ازمة المياه في العراق

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي صادق عطيه، يوم الأربعاء، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المسطحات المائية وعلاقتها بأزمة المياه الحالية.

وقال عطيه لوكالة شفق نيوز، ان "هذا الصيف يشهد تذبذباً في درجات الحرارة وانخفاضها دون المعدل نهاية الشهرين الجاري والمقبل ايضا".

واستدرك "إلا أن هذا التذبذب لن ينهي الموجات الحرارية القادمة الى العراق بسبب المناخ الصحراوي"، مبينا ان "الموجة الحرارية المقبلة ستبدأ بعد يومين فقط".

واشار العطية الى ان "الموجات الحرارية هذه ستزيد من كميات المياه المتبخرة مما يمكن ان يفاقم من ازمة المياه الحالية التي تبعها تناقص في الغطاء النباتي والمسطحات المائية الأمر الذي يشكل عاملاً مهماً من عوامل خفض درجات الحرارة او ارتفاعها".

related

انخفاض بدرجات الحرارة جنوبي العراق

Date: 2022-06-09 10:48:47
انخفاض بدرجات الحرارة جنوبي العراق

امطار رعدية غزيرة في جبال كوردستان وبعض مناطق العراق

Date: 2021-11-11 04:42:58
امطار رعدية غزيرة في جبال كوردستان وبعض مناطق العراق

طقس العراق.. تصاعد موجات الغبار في بعض المناطق وزخات مطر بمناطق اخرى

Date: 2022-03-06 13:22:13
طقس العراق.. تصاعد موجات الغبار في بعض المناطق وزخات مطر بمناطق اخرى

عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة وغيوم تجتاح العراق

Date: 2022-04-28 08:47:22
عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة وغيوم تجتاح العراق

أجواء العراق.. الغبار يتصاعد قبل موجة أمطار

Date: 2021-12-09 16:30:18
أجواء العراق.. الغبار يتصاعد قبل موجة أمطار

العراق ينقسم إلى نصفين بين أمطار وغبار

Date: 2022-03-08 10:34:40
العراق ينقسم إلى نصفين بين أمطار وغبار

"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

Date: 2022-05-02 05:39:18
"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

يرافقها "حالوب" وبرق وثلوج.. منخفضات أوروبية شديدة البرودة تحاصر العراق

Date: 2021-12-23 17:26:34
يرافقها "حالوب" وبرق وثلوج.. منخفضات أوروبية شديدة البرودة تحاصر العراق