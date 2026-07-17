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    • موجة حارة سريعة تجتاح العراق.. والحرارة تلامس 50 مئوية في الجنوب والفرات الأوسط

    موجة حارة سريعة تجتاح العراق.. والحرارة تلامس 50 مئوية في الجنوب والفرات الأوسط بائع متجول للماء البارد وسط الأسواق في العاصمة بغداد بعدسة شف قنيوز (أرشيف)
    2026-07-17T08:04:22+00:00

    شفق نيوز - بغداد

    توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة، تأثر البلاد بموجة حارة وسريعة خلال اليومين المقبلين (السبت والأحد)، يُرتقب معها ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى أعتاب 50 درجة مئوية في مناطق عدة بالجنوب والفرات الأوسط.

    وقال السلامي في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن الرياح ستتحول يوم غد السبت إلى جنوبية شرقية، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة الجوية.

    ويشير خبراء الطقس إلى أن عموم مدن ومناطق العراق تتعرض بانتظام لموجات حر شديدة في مثل هذا التوقيت من كل عام، بالتزامن مع الدخول في الفترة الموسيمية المعروفة شعبياً واصطلاحاً بـ"جمرة القيظ".

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