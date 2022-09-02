موجة حارة تجتاح العراق وتنتهي في هذا الموعد

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، أن تجتاح موجة حر جديدة أرجاء العراق كافة اعتباراً من اليوم الجمعة وتستمر لغاية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال عطية في تصريح صوتي نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن موجة حارة ستشهدها عموم مناطق ومدن البلاد تبدأ اعتبارا هذا اليوم وستنتهي وحسب التوقعات يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأكثر المناطق تأثراً هي مدن الجنوب والفرات الأوسط بهذه الموجة والتي ستصل بها درجات الحرارة بين 48 - 49 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة، وفقا لعطية.

كما ذكر خبير التنبؤات الجوية، بأنه ما بعد يوم الأربعاء سنشهد إنخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة لتُسجل العاصمة بغداد ما بين 43 - 44 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مشيرا إلى أن حالة الطقس ستتواصل على ما هي عليه.