موجة حارة تجتاح العراق غداً وتنتهي منتصف الأسبوع المقبل مع فرص للأمطار

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، الى تعرض البلاد الى موجة حارة تبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وتنتهي في منتصفه، مشيرا الى أن فرص الأمطار ستكون سانحة في بعض المناطق خاصة الشمالية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتعرض إلى اشتداد الأجواء الحارة ابتداءً من يوم غد السبت بسبب قدوم كتلة هوائية من جنوبي العراق، و تتعمق يومي الأحد والاثنين مصحوبة بنشاط رياح جنوبية شرقية تنشط وسط وجنوبي البلاد تثير غباراً محلياً خفيفاً.

وأضاف أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لـ 49 /مئوية وسط وجنوب البلاد.

كما أشار الزيادي، إلى أن موجة الحر ستضغف قليلاً يوم الثلاثاء المقبل، وقد تنكسر الأربعاء، وتستمر درجات الحرارة متذبذبة.

وتابع بالقول إن، فرص الأمطار ستبقى سانحة تحديداً في الأقسام الشمالية الأسبوع المقبل وشرق البصرة، موضحا أن مجملها تلك الأمطار ستكون متفرقة ورعدية عابرة.