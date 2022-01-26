موجة جديدة من الامطار والثلوج تجتاح مدنا في العراق وتستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ ذكر خبير التنبؤات الجوية المعروف صادق عطية يوم الأربعاء أن موجة جديدة من الأمطار والثلوج ستجتاح مناطق ومدناً في العراق خاصة في إقليم كوردستان اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، وستستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل الإ أنه قال إن هذه الموجة أخف حدة من سابقتها والتي تراجعت معها درجات الحرارة الى مستويات قياسية.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن "السحب تتواجد قبل ساعات ظهر اليوم الأربعاء في بعض مدن الشمال والجنوب والفرات الاوسط والعاصمة وديالى".

ونوه إلى "هطول خفيف من الأمطار اليوم يشمل مناطق من دهوك وشمال نينوى، وكذلك متوقع هطول ثلجي اليوم ،على مرتفعات اربيل والسليمانية ثم خلال الليل تشمل مرتفعات دهوك".

كما أشار عطية إلى أن "فرص الامطار تتحسن صباح ونهار الخميس لتشمل زخات من الأمطار الرعدية ، كل من نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك وصلاح الدين وديالى".

خبير التنبؤات الجوية قال أيضا هناك "توقعات ضعيفة بهطول أمطار خفيفة في البصرة ظهر اليوم، ومتوقع ايضا هطول خفيف للأمطار يشمل مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب ميسان فجر وصباح الخميس".

وتابع بالقول إن "هطولا ثلجيا خفيفا يشمل المناطق الجبلية في شمال البلاد وجميع الأماكن التي يبلغ ارتفاعها 600-800 متر فوق مستوى سطح البحر فقط. وربما اقل يوم الخميس". .

ونبّه عطية إلى "غزارة للامطار تستوجب الحذر في اربيل وبعض مناطق نينوى"، مردفا بالقول "لا ثلوج متوقعة على مدينة الموصل" العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وتوقع خبير التنبؤات الجوية ان تستمر الحالة الممطرة على دهوك واربيل والسليمانية وشمال نينوى وشرق كركوك صباح الجمعة، مع استمرار هطول الثلوج على المرتفعات الجبلية".

كما حذر "من موجات غبار بسبب نشاط الريح الغربية على الانبار مسببه تردي واضح للرؤية الافقية صباح الخميس تندفع نهارا نحو مدن الوسط والفرات الاوسط".

واختتم عطية بالقول إن "درجات الحرارة ستنخفض اعتبارا من يوم الجمعة وموجة باردة أخف شدة من الموجة السابقة، نتوقع ان تستمر يومين لتنتهي يوم الاثنين، تعود بعدها للارتفاع".