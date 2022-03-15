موجة برد وأمطار تجتاح العراق تستمر حتى الجمعة

شفق نيوز/ توقع راصد جوي، يوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة في بعض مناطق البلاد واستمرار هطول الثلوج على المرتفعات الجبلية في إقليم كوردستان، وفيما بيّن ان درجات الحرارة ستنخفض في المناطق الوسطى والغربية والشمالية بفعل كتلة باردة، أكد استمرار موجة البرد حتى يوم الجمعة المقبل.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة أطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "من المتوقع هطول خفيف للأمطار او قطرات تشمل مناطق متفرقة من مدن اقليم كوردستان وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك والانبار هذا اليوم، مع استمرار الهطول الثلجي على المرتفعات الجبلية، بحسب حركة السحب وصورة الاقمار بالأشعة تحت الحمراء المعدلة لدرجة حرارة هذه السحب".

وأضاف عطية أنه "واعتباراً من هذه الليلة ستندفع كتلة باردة تسبب انخفاض واضح بدرجات الحرارة وستكون مدن الشمال والغربية والوسطى هي الاكثر تاثراً بها"، مبينا ان "الموجة ستشمل كافة المدن خصوصا درجة الحرارة المحسوسة خلال الصباح وستتراوح بين (1 مئوية و5 مئوية ، فيما ستشهد السليمانية 3 درجات الصفر).

وتوقع عطية ان "تستمر الموجة لغاية مساء الجمعة، مع نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية المثير للغبار في وسط وجنوب البلاد".