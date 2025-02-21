موجة برد وصقيع.. المرور تحذر السائقين وهذه إرشاداتها لتجنب الحوادث

موجة برد وصقيع.. المرور تحذر السائقين وهذه إرشاداتها لتجنب الحوادث
شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، من موجة الصقيع التي ستضرب مناطق العراق، يوم غد السبت، مقدمة عدة إرشادات للسائقين، من أجل الالتزام بها، لتجنب حوادث السير.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى تقرير هيئة الأنواء الجوية حول الموجة القطبية شديدة البرودة التي ستؤثر على البلاد اعتبارًا من يوم غد السبت، ندعو جميع السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد مما قد يؤدي إلى تشكل الصقيع والانجماد الأرضي وتساقط الثلوج في بعض المناطق الشمالية و اقصى الغرب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية".
ونشرت المديرية، إرشادات مرورية هامة، تمثلت بالقيادة بحذر وخفض السرعة، وتجنب السرعات العالية خاصة في الصباح الباكر والليل حيث تزداد فرص تشكل الجليد على الطرق"، مشيرة إلى "تجنب الفرملة المفاجئة، فعند القيادة على طرق زلقة أو متجمدة استخدم المكابح تدريجيًا وبهدوء لتجنب فقدان السيطرة على المركبة".
ونبهت أرشادات المديرية إلى "زيادة مسافة الأمان، فيوصى بترك مسافة أكبر من المعتاد بين المركبات حيث تزداد مسافة التوقف على الطرق الزلقة"، لافتة الانتباه إلى المناطق المرتفعة الجبلية، فتجنب القيادة في الطرق الجبلية والمناطق التي تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج إلا عند الضرورة القصوى".
وشددت على "التأكد من جاهزية المركبة، وفحص الإطارات والتأكد من أنها بحالة جيدة واستخدام الإطارات الشتوية عند القيادة في المناطق التي تشهد تساقط الثلوج"، منبهة إلى "تشغيل الأضواء عند الحاجة، في حال انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب أو تساقط الثلوج ينصح بتشغيل الأضواء الأمامية والخلفية واستخدام الإشارات التحذيرية عند الضرورة".
وأكدت على "عدم استخدام مثبت السرعة على الطرق الزلقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة عند الانزلاق المفاجئ"، في حين شددت على "الحذر عند عبور الجسور والمناطق الليلة، حيث تكون هذه الأماكن أكثر عرضة لتشكل الجليد مقارنة ببقية الطرق".
وفي ختام بيانها، أهابت المديرية، بجميع السائقين "الالتزام بهذه الإرشادات واتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".