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موجة باردة مصحوبة بامطار وثلوج تجتاح العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-03T07:21:28+0000
موجة باردة مصحوبة بامطار وثلوج تجتاح العراق

شفق نيوز/ وفقا لتوقعات الطقس لخبير التنبؤات الجوية صادق عطية، فإن موجة برد وأمطار ستتعرض لها محافظات إقليم كوردستان وعدد من مناطق ومدن العراق خلال اليومين المقبلين.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، إن موجة باردة على مدن العراق تتسبب انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروة الانخفاض يوم الاثنين منتصف الأسبوع المقبل، يسبقها موجة دافئة يومي الخميس والجمعة.

وأشار إلى هطول زخات من الأمطار يوم الخميس يشمل دهوك، واربيل، والسليمانية، مع هطول ثلجي على المرتفعات.

كما أضاف عطية أن هطول الأمطار يوم الجمعة يشمل مدن إقليم كوردستان كافة إضافة إلى صلاح الدين، وديالى، والأنبار، والعاصمة بغداد.

وحذر من موجة غبار خلال نهار الجمعة في غرب البلاد تتجه نحو مدن الوسط والجنوب.

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