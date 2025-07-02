موجة انتحار تضرب نينوى.. ثلاث حالات في يومين

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الاربعاء ، بأن سيدة في العقد الخامس من عمرها أقدمت على الانتحار شنقاً في قرية خابان التابعة لناحية القيروان في قضاء تلعفر، غرب المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية من مواليد 1977، وهي ربة منزل، أقدمت على الانتحار بواسطة حبل في منزلها، وقد نُقلت جثتها إلى مستشفى تلعفر العام"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية ترجّح أن تكون دوافع الانتحار مرتبطة باضطرابات نفسية".

وأشار المصدر إلى أن هذه الحالة تُعد الثالثة خلال يومين، إذ شهدت نينوى، أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي انتحار؛ الأولى لفتاة من مواليد 2009 شنقت نفسها داخل منزلها في ناحية برطلة شرقي الموصل، والثانية لربة بيت في حي العامل بالجانب الأيمن للمدينة أقدمت على حرق نفسها بمادة النفط الأبيض، وما تزال تتلقى العلاج في مستشفى الجمهوري بعد إصابتها بحروق بليغة بنسبة 60%.

ويثير هذا التزايد في حالات الانتحار قلقاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والطبية، وسط غياب المعالجات النفسية والاجتماعية، وندرة برامج الدعم الموجهة للفئات الهشة، بحسب مراقبين.