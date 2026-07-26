ارتفاع مرتقب بدرجات الحرارة ونهاية وشيكة لـ"رياح البوارح" في العراق

شفق نيوز - بغداد

توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، انخفاضاً مرتقباً في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم دخول البلاد رسمياً في ذروة "جمرة القيظ".

وذكر القسم في تقرير له، أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتاً، إذ ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجدداً قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار التقرير إلى موجات من الرطوبة وتقلبات بالرياح السطحية متوقعة نهاية الشهر الجاري، وتحديداً في مدن جنوب البلاد، في مؤشر يُنبئ ببدء انتهاء "رياح البوارح".

من جانبه، أوضح خبير التنبؤات الجوية، صادق عطية، التفاصيل الزمنية والعلمية لانتهاء رياح "البوارح"، مبيناً أن نشاطها يبدأ بالتراجع التدريجي خلال أواخر تموز/ يوليو الجاري، وينتهي موسمها المعتاد غالباً مع بداية أو منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل، لتصبح الرياح أقل انتظاماً وأضعف تأثيراً.

وعزا عطية أسباب تراجع هذه الرياح إلى "ضعف الانحدار الضغطي بين المرتفع شبه المداري فوق شرق البحر المتوسط، والمنخفض الحراري الموسمي فوق الخليج والعراق، مما يؤدي إلى تقليل سرعة الرياح وتناقص نشاط الغبار المرتبط بها".