موجات الأمطار تزيد الإغمار المائي في الاهوار العراقية

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، عن زيادة كبيرة بنسبة الاغمار المائي في الأهوار بعد موجة الأمطار الأخيرة التي هطلت في محافظات البلاد كافة.

وقال مسؤول المنظمة رعد الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "الغالبية من فلاحي المحافظات العليا قاموا بالاعتماد على مياه الامطار الاخيرة في عملية سقي مزروعاتهم، دون اللجوء إلى مياه نهري دجلة والفرات والتجاوز على الحصص المائية، مما ساهم بوصول المياه من هذين النهرين بشكل طبيعي للاهوار".

واضاف، ان "مياه السيول التي قدمت للاهوار بسبب الأمطار الاخيرة على الحدود العراقية الإيرانية، ساهمت برفع منسوب مياه الأهوار"، لافتا إلى أن "نسبة الاغمار في الأهوار بلغت اكثر من واحد متر، بعدما كانت 50 سم أيام الجفاف".

وبين الاسدي، ان "المنظمة تأمل من موجة الأمطار القادمة ان تساهم برفع منسوب الإغمار إلى مستويات عليا خلال الفترة المقبلة، لتساهم بعودة الحياة الطبيعية إلى سكان الأهوار".