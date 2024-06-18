موجات الحر تتوالى.. راصد جوي: الكتلة الحارة تتعمق في العراق

شفق نيوز/ رجح راصد جوي استمرار تأثير الكتلة الحارة على العراق إلى نهاية الشهر.

وقال الراصد الجوي واثق السلامي في نشرة وردت لوكالة شفق نيوز؛ أن "تأثير الكتلة الحارة يتعمق خلال الأيام القليلة المقبلة ودرجات الحرارة تشهد ارتفاعا اضافيا ايام الخميس والجمعة والسبت لتتجاوز المعدلات العامة حسب الأرشيف السنوي لشهر حزيران".

وأضاف أن "المدن الجنوبية كافة تسجل درجات خمسينية طيلة هذا الأسبوع تتبعها مناطق الفرات الاوسط وصولا للعاصمة بغداد وديالى وشرق الانبار وجنوب صلاح الدين،. وأردف "وربما نختتم الشهر بموجة حر أخرى".

وتابع أن "الانفراج غير متوقع الى نهاية الشهر حسب اخر التحديثات وخاصة في المنطقة الجنوبية أما بقية المدن قد تشهد انخفاضا بحدود 3 درجات منتصف الأسبوع المقبل".