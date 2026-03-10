موائد إفطار جماعي بجوار الإمام علي (صور)

شفق نيوز- النجف

تشهد المناطق القريبة من مرقد الإمام علي بن أبي طالب في محافظة النجف خلال شهر رمضان أجواءً إيمانية مميزة، مع انتشار موائد الإفطار الجماعي التي تقيمها المواكب الحسينية لخدمة الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية.

وتنصب عشرات المواكب "موائد الإفطار" في الأزقة والشوارع المؤدية إلى مرقد الإمام علي، لتقديم وجبات الطعام للصائمين والزائرين يومياً عند أذان المغرب، في مبادرة تعكس روح التكافل والضيافة التي تشتهر بها المدينة.

كما يواصل مضيف العتبة العلوية، تنظيم برنامج ضيافة رمضاني يتضمن موائد إفطار يومية داخل "صحن فاطمة الزهراء" حيث تُقدَّم آلاف الوجبات للزائرين ضمن برنامج خاص تشرف عليه الأمانة العامة للعتبة.

وتعتمد هذه المبادرات، على جهود المتطوعين وتبرعات الأهالي، الذين يحرصون سنوياً على المشاركة في خدمة الزائرين وإفطار الصائمين، لتشكل موائد الإفطار في النجف، صورة بارزة من صور الكرم والتكافل خلال الشهر الفضيل.