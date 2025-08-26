موانئ العراق تكمل استعداداتها لربط البارجة التركية الكهربائية

شفق نيوز- البصرة

استكمل ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، استعداداته الفنية واللوجستية لربط البارجة التركية الكهربائية بالشبكة الوطنية، في خطوة تهدف لتعزيز إنتاج الكهرباء وتوفير دعم إضافي لمنظومة الطاقة.

وأكدت إدارة الميناء تقديم كل التسهيلات اللازمة لملاكات الوزارة، مع ضمان الحماية الكامل، لضمان إتمام عملية الربط بكفاءة واستقرار.

وقال مدير ميناء أم قصر الجنوبي، علاء عبد المنعم داوود، لوكالة شفق نيوز إن "الباخرة التي يبلغ طولها 289 متراً وعرضها 50 متراً مزودة بـ21 محركاً لإنتاج الطاقة الكهربائية، قدرة كل منها 15 ميغاواط".

وأشار إلى أن "دور الميناء يتمثل في تسهيل أعمال ملاكات وزارة الكهرباء وتقديم الدعم اللوجستي لإتمام عملية الربط".

وأضاف أن "الإدارة وفرت الحماية اللازمة لتأمين البارجة وفق المدونة الدولية، لضمان سير أعمال الربط بكفاءة ودون معوقات".

من جانبه، أوضح مسؤول بالشعبة الفنية في الميناء، لوكالة شفق نيوز أن "عملية الربط مستمرة عبر تثبيت أربعة أبراج كهربائية، أُنجز منها ثلاثة، على أن تُستكمل بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل".

وبيّن أن "المرحلة التالية تشمل مد ستة أسلاك للضغط العالي بطول 400 متر لربط البارجة بالمنظومة الوطنية"، مشيراً إلى أن "الدعم المقدم للبارجة خلال مدة بقائها البالغة 71 يوماً يشمل توفير الوقود والخدمات اللوجستية اللازمة".