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"أموال" قانون الأمن الغذائي تشعل خلافاً بين محافظ ذي قار وصندوق إعمار المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-21T11:33:24+0000
"أموال" قانون الأمن الغذائي تشعل خلافاً بين محافظ ذي قار وصندوق إعمار المحافظة

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الأربعاء، عن أسباب الخلاف بين المحافظ محمد الغزي، وعدداً من المسؤولين في بغداد وصندوق إعمار المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "سبب الخلاف بين الغزي، ومدير المركز الخبري، جعفر الونان، ومسؤولين في صندوق إعمار ذي قار، يعود لصرف أموال قانون الأمن الغذائي للمحافظات".

وأضاف المصدر، أن "حصة ذي قار من أموال الأمن الغذائي بلغت 800 مليار دينار عراقي، توزعت بين 200 مليار دينار لصندوق إعمار ذي قار، و600 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم".

وأشار إلى أن "الصندوق طالب بإضافة مبلغ 600 مليار دينار إلى رصيده لكي يتمكن من إدارة مشاريع المحافظة، بذريعة أن المحافظ وإدارته فاشلة"، لافتاً إلى أن "المحافظ الغزي، باشر بالتحرك على مستوى جهات عليا لتقديم شكوى أمام الجهات المختصة".

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