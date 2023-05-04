موالون لحزب العمال الكوردستاني يستولون على مدرسة في سنجار

شفق نيوز/ طالبت مديرية تربية سنجار للدراسة الكوردية، يوم الخميس، باسترداد مدرسة استولت عليها عناصر موالية لحزب العمال الكوردستاني.

وقال مدير التربية ميسر حجي، لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر وحدات حماية سنجار استولت على مدرسة (زريفا اوصي) المخصصة للدراسة الكوردية والتي قامت منظمة يابانية بترميمها وصيانتها بعد ان تم تدميرها بعد اجتياح داعش لمناطق سنجار عام 2014".

واضاف "نحن طالبنا القوات العسكرية والشرطة بطرد هذه العناصر لكن للاسف لم يتخذوا اي اجراء لانهم يقفون الى جانب وحدات حماية سنجار"، على حد قوله.

وتابع حجي "هناك مخاوف كبيرة من استهداف بناية المدرسة من قبل الطائرات المسيرة التركية بسبب تواجد عناصر مسلحة داخل البناية بين حين واخر".